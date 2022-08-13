مصرع صياد صعقًا بالكهرباء أثناء عمله في الشرقية

لقى صياد مصرعه صعقا بالكهرباء، اليوم، أثناء صيده السمك باستخدام الكهرباء بالشرقية، وتم إخطار النيابة العامة المختصة بالواقعة.

تلقى اللواء محمد صلاح،مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بمصرع صياد مقيم المنزلة محافظة الدقهلية، صعقا بالكهرباء أثناء قيامه بصيد السمك مستخدما الكهرباء بمنطقة الهوايشة دائرة صان الحجر بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثة لحين وصول الشرطة وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لإجراء المعاينة الأولية.