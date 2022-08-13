اليوم السابع
Ads
السبت، 13 أغسطس 2022 02:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع صياد صعقًا بالكهرباء أثناء عمله في الشرقية

السبت، 13 أغسطس 2022 01:52 م
مصرع صياد صعقًا بالكهرباء أثناء عمله في الشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى صياد مصرعه صعقا بالكهرباء، اليوم، أثناء صيده السمك باستخدام الكهرباء بالشرقية، وتم إخطار النيابة العامة المختصة بالواقعة.

تلقى اللواء محمد صلاح،مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بمصرع صياد مقيم المنزلة محافظة الدقهلية، صعقا بالكهرباء أثناء قيامه بصيد السمك مستخدما الكهرباء بمنطقة الهوايشة دائرة صان الحجر بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثة لحين وصول الشرطة وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لإجراء المعاينة الأولية.

 

 

 


الشرقية

صان الحجر

مصرع صياد

صعقا بالكهرباء



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة