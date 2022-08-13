وذكرت إدارة الطورائ المحلية - بحسب ما نقلته صحيفة (إل باييس) الإسبانية - أن الحادث، الذي شهده مهرجان ميدوسا، وهو مهرجان ضخم للموسيقى الإلكترونية في بلدة كوليرا، جاء نتيجة رياح قوية أدت إلى انهيار أجزاء متعددة من المسرح، ما أسفر عن مصرع شخص من المتفرجين إثر سقوط أحد الأجزاء عليه وإصابة 3 آخرين على الأقل بجروح خطيرة، و14 بجروح طفيفة.


ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الصحة قولها "إن المصابين بلغ عددهم 40 شخصاً، وقد نقلوا إلى عدد من مستشفيات إقليم بلنسية".


وكان من المتوقع أن يستقطب المهرجان الضخم، الذي انطلق أمس وتستمر فعالياته حتى بعد غد /الاثنين/، ما يصل إلى 320 ألفاً من الجمهور.