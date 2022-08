وذكرت إدارة الطورائ المحلية - بحسب ما نقلته صحيفة (إل باييس) الإسبانية - أن الحادث، الذي شهده مهرجان ميدوسا، وهو مهرجان ضخم للموسيقى الإلكترونية في بلدة كوليرا، جاء نتيجة رياح قوية أدت إلى انهيار أجزاء متعددة من المسرح، ما أسفر عن مصرع شخص من المتفرجين إثر سقوط أحد الأجزاء عليه وإصابة 3 آخرين على الأقل بجروح خطيرة، و14 بجروح طفيفة.

Blistering winds turn a festival into disaster



One person died, and dozens were injured when high winds collapsed part of a stage at the Medusa music festival near the Spanish city of Valencia.#spain #valencia #festival #tragedy #anews pic.twitter.com/swEjx9VclF