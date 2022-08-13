مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادثى سير بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخصان مصرعهما وأصيب إثنين أخرين بكسور وكدمات مختلفة بانحاء الجسم إثر وقوع حادثى سير بمركزى إيتاى البارود وغرب النوبارية بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة نقل وأخرى نصف نقل بطريق القاهرة- الاسكندرية الزراعى بالقرب من قرية شبرا النونة التابعة لمركز إيتاى البارود.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخر وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ايتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة وكذلك نقل المصاب الى ذات المستشفى لاسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوقوع حادث سير بطريق القاهرة- الاسكندرية الصحراوى بالقرب من مركز غرب النوبارية وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى عند الكيلو 90 مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بكدمات متفرقه بانحاء الجسم تم نقله الى المستشفى العام لاسعافه وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث.