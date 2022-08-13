اليوم السابع
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السبت، 13 أغسطس 2022 08:32 م
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مصرع شاب غرقا في حمام سباحة أحد الأندية بسمنود بالغربية

السبت، 13 أغسطس 2022 08:08 م
مصرع شاب غرقا في حمام سباحة أحد الأندية بسمنود بالغربية اسعاف - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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لفظ شاب في العقد الثالث من عمره أنفاسه الأخيرة، داخل حمام سباحة أحد الأندية بمدينة سمنود في محافظة الغربية، وتم انتشال الجثة ونقلها للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز سمنود، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بغرق شاب في حمام سباحة أحد الأندية بمدينة سمنود.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتم انتشال الجثة ونقلها للمشرحة، وتبين أن الشاب يدعى "م.م"، وتوفي أثناء الاستحمام في حمام السباحة، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 

مدير امن الغربية

سمنود

غرق شاب في حمام سباحة بسمنود

محافظة الغربية



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