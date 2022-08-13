مصرع شاب على يد زوج شقيقته خلال مشاجرة عائلية بالبحيرة

لقى شاب مصرعه خلال مشاجرة مع زوج شقيقته على خلفية خلافات عائلته بمدينة دمنهور بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد بوصول أحمد ح.ا، 33 عاما، تاجر مقيم بمدينة دمنهور جثة هامدة إثر اصابته بطعنات قاتلة بسلاح أبيض وتم التحفظ على جثة المتوفى داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.