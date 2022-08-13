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مسيرة مهنية في القطاع المصرفي.. أبرز المعلومات عن وزير السياحة والآثار الجديد

السبت، 13 أغسطس 2022 05:34 م
مسيرة مهنية في القطاع المصرفي.. أبرز المعلومات عن وزير السياحة والآثار الجديد أحمد عيسى
كتب محمد أسعد

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أعلن مجلس النواب في جلسته العاجلة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تجديد الثقة فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والموافقة على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى، والتي شملت من بينها وزارة السياحة والآثار.
 
وننشر في السطور التالية السيرة الذاتية لأحمد عيسى الوزير الجديد وأبرز محطاته المهنية..
 
 
 
• شغل أحمد عيسى منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في البنك التجاري الدولي منذ 2016.
 
• كما عمل عضوا بلجنة الإدارة التنفيذية في "البنك التجاري الدولي"، ورئيسا للجنة البنوك والتمويل في "غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة"، وعمل عضوا بمجلس إدارة "جهاز تنمية التجارة الداخلية"، وعضوا بمجلس إدارة "شركة مصر للطيران القابضة".
 
• بدأ أحمد عيسى مسيرته المهنية عام 1993، وتقلد العديد من المناصب القيادية في "البنك التجاري الدولي" أهمها، رئيس القطاع المالي، ورئيس البحوث في "شركة البنك التجاري الدولي للسمسرة"، ورئيس التخطيط الاستراتيجي بين عامي 2003 و2008، والعضو المنتدب لشركة البنك التجاري الدولي لخدمات الاستثمار البنكي "سي اي كابيتال" بين 2005 و2010، ورئيس مجموعة المؤسسات المالية في قطاع تمويل المؤسسات بين 2010 و2011، الرئيس التنفيذي للمالية بين 2011 و2015، رئيس قسم التوزيع والفروع خلال 2015، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بين 2015 و2016.
 
• كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة (شركة كوريليس) بين 2013 و2015، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات (فالكون جروب) بين 2012 و2014، وترأس لجنة المراجعة في “الشركة القابضة المالية للطيران المدني” وكان أحد أعضاء مجلس الإدارة فيها.

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