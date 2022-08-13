مسيرة مع الاقتصاد والإدارة.. أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الجديد.. إنفوجراف

أعلن مجلس النواب في جلسته العاجلة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تجديد الثقة فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والموافقة على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى، والتي شملت من بينها وزارة السياحة والآثار.

وننشر في الإنفوجراف التالى السيرة الذاتية لأحمد عيسى الوزير الجديد وأبرز محطاته المهنية:



بدأ مسيرته المهنية عام 1993

تقلد العديد من المناصب القيادية فى البنك التجارى الدولى

رئيس التخطيط الاستراتيجى بين عامى 2003 و2008

العضو المنتدب لشركة "سى آى كابيتال" بين 2005 و2010



وزير السياحة

رئيس مجموعة المؤسسات المالية فى قطاع تمويل المؤسسات بين 2010 و2011

رئيس قسم التوزيع والفروع خلال 2015

نائب الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية بين 2015 و2016

الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية منذ 2016

رئيس لجنة البنوك والتمويل فى "غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة"

عضو بمجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية

عضو مجلس إدارة شركة مصر للطيران القابضة

شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة كوريليس بين 2013 و2015

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فالكون جروب بين 2012 و2014

ترأس لجنة المراجعة فى الشركة القابضة المالية للطيران المدنى