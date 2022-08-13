مستشفى مبرة طنطا يجرى 18 عملية لجراحات الأطفال التخصصية خلال يوم

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحى بالغربية فى بيان له، إجراء 18 عملية جراحية لجراحات الأطفال التخصصية وتنوعت الجراحات ما بين متقدمة وذات طابع خاص فى يوم واحد بمستشفى مبرة طنطا للتأمين الصحي.

كما نجح الفريق الطبى فى إجراء عملية تصحيح لفتق إربى على الجانبين لطفل رضيع عمره 16 يوما، حيث حضر الطفل إلى الاستقبال بواسطة والديه يعانى من انتفاخ شديد فى البطن وإمساك مصحوب بترجيع وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين وجود فتق إربى على الجانبين غير قابل للإرجاع وعلى الفور تم عمل الإسعافات اللازمة وعرضه على قسم الجراحة، وأدخل الطفل للعمليات خلال 24 ساعة بعد استقرار حالته وتم إجراء تصحيح للفتق وإعادة الأمعاء لمكانها الصحيح.

وأوضح الدكتور سيد عبد السلام مدير المستشفى أن المستشفى تقدم خدمات جراحات الأطفال التخصصية ومزودة بـ14 حضانة و13 سرير عناية مركزة للأطفال، موضحا أن المستشفى أجرت 1600 عملية لجراحات الأطفال خلال الشهور الماضية من 2022.

وأوضح مدير الفرع أنه يجرى حاليا التجهيز لإدخال أقسام جديدة لجراحات التجميل والحروق بالإضافة إلى إنشاء وحدة للتغذية العلاجية بالمستشفي.

ويأتى هذا فى إطار خطة الهيئة والفرع لإدخال خدمات تخصصية لخدمة مرضى الأطفال وحديثى الولادة وللقضاء على قوائم انتظار مرضى جراحات الأطفال.