مركز خدمة ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج يقدم الدعم للثانية على المحافظة في التنسيق الإلكتروني

لبى الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، رغبة أسرة الطالبة فاطمة الزهراء منصور، من فئة الطلاب ذوى الإعاقة السمعية "ضعاف السمع"، والحاصلة على شهادة الثانوية العامة الشعبى الأدبية بنسبة ٩٢، ٩% لمساعدتها فى تنسيق الرغبات بالمرحلة الأولى بمكتب التنسيق بالجامعة، عن طريق خدمات الدعم والمشورة التى يقدمها مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة، حيث كان فى استقبال الطالبة وأسرتها الدكتور طارق زكى موسى مدير المركز.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن إدارة الجامعة تولى اهتمام بالغ بجميع الطلاب من فئة ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بمختلف إعاقاتهم، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار تفعيل رؤية مصر ٢٠٣٠، واستكمال بناء مقومات الجمهورية الجديدة وتنفيذاَ لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى الاهتمام بتلك الفئة وتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم، كما تسعى الجامعة جادة فى تمكين هؤلاء الطلاب من كامل حقوقهم، والمشاركة فى جميع الأنشطة والفعاليات التى تتم داخل الحرم الجامعى وخارجه، وتقديم التيسيرات اللازمة لهم خلال أداء الامتحانات الفصلية والنهائية.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، انه يتم الاستعداد الكامل لاستقبال طلاب الثانوية العامة ومنهم الطلاب ذوى الإعاقة، وعمل جلسات إرشادية وتقديم الدعم والمشورة الأكاديمية لهم وتعريفهم بكليات الجامعة وفقاً لقدراتهم.

ومن جهته قال الدكتور طارق زكى، أن الطالبة حاصلة على شهادة الثانوية العام الشعبة الأدبية بمجموع ٣٨١ درجة، من مدرسة جرجا الثانوية للبنات، والحاصلة على المركز الثانى على مستوى المحافظة، وتعد أول طالبة يقدم لها المركز خدمات الدعم والمشورة، عن طريق مساعدتها فى تسجيل رغباتها ضمن المرحلة الأولى، معلناً عن رغبتها الأولى فى الالتحاق بكلية الألسن.

فى سياق أخر تفقد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، مكتب التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، وذلك للاطمئنان على انتظام العمل به، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسب أشرف القاضى آمين عام الجامعة والمهندس محروس حارس مدير شبكة المعلومات ورئيس مكتب التنسيق وصبرى إبراهيم مدير رعاية الشباب.

وخلال جولته تابع رئيس الجامعة كافة الإمكانيات والتجهيزات بمكتب التنسيق الإلكترونى، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل القائمين على مكتب التنسيق، بمعاونة اتحاد طلاب الجامعة فى مساعدة الطلاب وأولياء أمورهم والرد على جميع تساؤلاتهم، مضيفاً انه تم تجهيز عدد من القاعات والمعامل بأحدث أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالإنترنت فائق السرعة، وذلك لإنهاء إجراءات التنسيق فى أسرع وقت.

وأوضح "عبد الخالق"، أن أعمال تنسيق المرحلة الأولى ستنتهى يوم الاتنين القادم الموافق ١٥ من اغسطس الجارى، لافتاً إلى أن الحد الأدنى للشعبة العلمية ٣٦٥ درجة فأكثر أى بنسبة ٨٩.٢ %، كما أن الحد الأدنى للشعبة الهندسية ٣٤١ درجة فأكثر أى بنسبة ٨٣.١٧ %، أما الحد الأدنى للشعبة الأدبية ٢٦٤.٥ درجة فأكثر أى بنسبة ٦٤.٥١ %.

وأكد الدكتور عبدالناصر يس على أن إدارة الجامعة خصصت عدد من المنسقين ذوى الخبرة فى مجال التنسيق الإلكترونى بالجامعة، من أخصائى الإدارة العامة لرعاية الشباب وشبكة المعلومات، لمساعدة الطلاب عند كتابة رغباتهم منعًا لحدوث أى أخطاء، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب وأولياء الأمور.