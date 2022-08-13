اليوم السابع
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مرصد الأزهر يناقش قضايا المرأة المعاصرة بالعدد الثانى من مجلته Step Forward

السبت، 13 أغسطس 2022 10:48 ص
مرصد الأزهر يناقش قضايا المرأة المعاصرة بالعدد الثانى من مجلته Step Forward مرصد الأزهر
كتب ــ لؤى على

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أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف العدد الثاني من مجلته باللغة الإنجليزية Step Forward تحت عنوان "نظرة على المرأة". 
 
وتناول هذا العدد عدة قضايا خاصة بدور المرأة في تقدم المجتمعات وتطورها، وذلك عبر إبراز المكانة الكبيرة التي منحها الإسلام للمرأة، فضلاً عن مناقشة العديد من المسائل مثل ميراث المرأة وحقوقها المالية وغيرها. 
 
كما عرضت المجلة نماذج من نساء ملهمات لعبن أدواراً فاعلة في تقدم مجتمعاتهن وتقلدن أرفع المناصب الرسمية بها.
 
ومن هذه النماذج الدكتورة عزة كرم رئيس مجلس الأديان العالمي، والتي تحدثت عن رحلتها التي أثمرت عن تقلدها لرئاسة واحدٍ من أهم مراكز الأديان في العالم، وذلك خلال حوار أجرته المجلة معها لتسليط الضوء على نجاحاتها ودورها البارز عالميا.
 
 

مرصد الازهر

الازهر الشريف

الاديان

مجلة مرصد الازهر



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