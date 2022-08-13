اليوم السابع
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السبت، 13 أغسطس 2022 05:42 م
أكرم القصاص
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محافظ مطروح يناقش مع مدير تعليم المحافظة الاستعداد للعام الدراسى الجديد

السبت، 13 أغسطس 2022 05:00 م
محافظ مطروح يناقش مع مدير تعليم المحافظة الاستعداد للعام الدراسى الجديد محافظ مطروح يناقش الاستعداد للعام الدراسى الجديد
مطروح - فريق المحافظات

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التقى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمكتبة اليوم السبت  عمر شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، وأحمد هاشم رئيس مجلس أمناء إدارة مطروح التعليمية وذلك لمناقشة العديد من المقترحات والاحتياجات الخاصة بمنظومة التعليم خاصة فيما يخص الاستعدادات الخاصة للعام الدراسى القادم 2022/ 2023، حيث تم مناقشة أهمية استكمال سور مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الإعدادية بقرية القصر.

ووجة اللواء خالد شعيب، للأبنية التعليمية ومديرية الإسكان بالمعاينة الفورية لمدرسة القصر الابتدائية الجديدة لسرعة إصلاح وصيانة سقف المدرسة كما وجة بسرعه إدراج مدرسة يونس جاب الله الإعدادية بوادى الرمل بخطة الصيانة الشاملة لخدمة طلاب وادى الرمل، مؤكدًا على دعمه للارتقاء بمنظومة التعليم كأولوية للمجالات والقطاعات التنموية بالمحافظة مع العمل على توفير كافة احتياجات العملية التعليمية بكافة أنحاء المحافظة.

محافظ مطروح يناقش الاستعداد للعام الدراسى الجديد (1)
 
محافظ مطروح يناقش الاستعداد للعام الدراسى الجديد (2)
 

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