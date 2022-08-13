محافظ مطروح يستقبل رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة لمناقشة المنظومة الصحية

مطروح - فريق المحافظات

التقى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمكتبة اليوم السبت الدكتورة مها إبراهيم، رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور وجيه بيتر، نائب رئيس أمانة المراكز المتخصصة، والدكتور هانى محمد، مدير مستشفى السلوم المركزى، والدكتور إبراهيم حرب، مدير مركز قسطرة القلب وذلك لمناقشة تشغيل مستشفى السلوم المركزى حيث تم تشغيل مستشفى السلوم وبرانى تشغيل تجريبى كما تم تشغيل طوارئ وعيادات مستشفى برانى المركزى وسيتم تشغيل وحدة الكلى خلال آخر الأسبوع كما تم الموافقة على إنشاء فصل تمريض بنات داخل مستشفى السلوم لخدمة اهالى السلوم وبرانى، كما تناول اللقاء مناقشة امداد مستشفى السلوم بشبكة تليفون.

كذلك تم مناقشة اقتراح وطلب محافظة مطروح بتخصيص أرض لإنشاء مركز قلب ومركز أورام بمنطقة علم الروم لخدمة أهالى المحافظة.