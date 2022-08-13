محافظ كفر الشيخ: انطلاق الموجة الـ20 من حملات إزالة التعديات على مدار 3 أشهر

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، انطلاق فعاليات الموجة الـ20 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والنيل والتى يتم تنفيذها على مدار 3 أشهر (أغسطس، سبتمبر، أكتوبر)،تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف، مؤكداً أنه تم تنفيذ 30 قرارا بمساحة 7326 م.

وأوضح المحافظ، أنه وجه الأجهزة والجهات التنفيذية بالتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة مع التركيز على إزالة حالات التعدى فى المهد وعلى المجارى المائية بصورة أساسية فى بداية الموجة، بمتابعة المهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد.