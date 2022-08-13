محافظ بني سويف يبحث مع نقيب البيطريين تعظيم دور القطاع فى تنمية الثروة الحيوانية

بنى سويف - هانى فتحى

استقبل الدكتور محمد هني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، في حضور الدكتور أحمد عنتر عضو مجلس النقابة، والدكتور عصام يحيى أمين صندوق النقابة الفرعية ببني سويف.

تتضمن اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بالقطاع البيطري ، وسبل تدعيم جهوده، لاسيما وأن القطاع يختص ببعض المجالات التنموية الهامة ، وفي مقدمتها دفع جهود الدولة في تنمية الثرة الحيوانية ، والحفاظ عليها من خلال الحملات القومية للتحصين ضد الأمراض، بجانب الدور التوعوي والإرشادي، خاصة البرامج الني تستهدف صغار المربين ، للحفاظ على مصدر دخل كريم لهم.

وأكد محافظ بني سويف، أهمية تنمية دور القطاع البيطري في دعم المبادرات الرئاسية ، وفي مقدمتها : مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة ، التي ستغير من مستوى وجودة الحياة في الريف المصري ، مؤكدا على أن دور القطاع البيطري لا يقل أهمية عن باقي الجهات التنفيذية الحكومية والمجتمعية في الدفع بتحقيق أهداف المبادرة للأرتقاء بمستوى معيشة وثقافة وفكر المواطن في الريف ، لاسيما وأن المواطن القروي رأس مال تجارته أو مهنته يرتكز في الزراعة وتربية الماشية أو الصناعات الحرفية .

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة تعمل من خلال رؤية تنموية محلية لتحقيق التنمية في 6 قطاعات اقتصادية ، وأن استراتيجية المحافظة فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة تقوم على محاولة حشد الجهود المتعددة "مجتمعيا وحكوميا" لدفع بأهداف المبادرة ، ولتحقيق التكامل بين ما تقوم به الدولة من تحسين وتطوير البنية التحتية ومع باقي أهداف التنمية الشاملة والمستدامة التي تستهدف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما تتطرق اللقاء لمناقشة عدد من التحديات المشكلات التي تواجه القطاع ، خاصة في مجال نقص أعداد الأطباء البيطرين ، وامكانية التعاون للدفع بتعاقدات جديدة لضخ مزيد من الأطباء بالمنظومة البيطرية، مما ينعكس على أداء القطاع البيطري في مختلف المجالات والمهام التنموية المنوطة به.