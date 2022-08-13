محافظ بنى سويف يعلن انطلاق الموجة الــ 20 من حملات إزالة التعديات

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم، انطلاق فعاليات الموجة الــ 20 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأرض الزراعية والنيل والتى يتم تنفيذها على مدار 3 أشهر "أغسطس، سبتمبر، أكتوبر"، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح محافظ بنى سويف، أن الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية أتمت استعداداتها لبدء تنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة فى ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، مع التركيز على إزالة حالات التعدى فى المهد وعلى المجارى المائية بصورة أساسية فى بداية الموجة.

فى حين أشار اللواء جمال مسعود السكرتير العام، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ "د.محمد هانى غنيم"، فقد تم عقد عدة اجتماعات تمهيدية تم خلالها الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ 20، والاتفاق على وضع وتنفيذ جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.

من جهته أضاف أحمد إبراهيم مدير الأملاك، أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، والتى بدأت "اليوم السبت" بالمرحلة الأولى، ويجرى تنفيذها فى الفترة من 13 أغسطس الجارى حتى الأول من سبتمبر المقبل، فيما تليها المرحلة الثانية ومقرر تنفيذها فى المدة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022، لتختتم بالمرحلة الثالثة فى الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر القادم.