محافظ بنى سويف يتابع سير العمل فى الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية

بنى سويف - هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي بدأت في الرابع عشر من شهر يوليو الماضي وتستمر على مدار شهر، طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي،الذي تعده مديرية الطب البيطري تحت إشراف الدكتور محمد جلال،وتضمن الإشارة إلى أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها،بلغ 73ألف و80 رأسا بواقع 65 ألف و76 رأسًا من الأبقار و7319 من الجاموس و685 من الأغنام والماعز، وذلك" في الفترة من 14 يوليو 2022 حتى 10 الشهر الجاري"،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة.

ونوًه المحافظ عن توجيهاته لرؤساء المدن والقرى بالتنسيق والتواصل مع مسؤولى قطاع الطب البيطري وتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

تجدر الإشارة إلى أن مديرية الطب البيطري قد أتمت استعداداتها مبكراً قبل انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع،بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة،خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات،والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.