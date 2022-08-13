محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة حالة المصابين بحادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى

فريق المحافظات

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة الحالة العامة للمصابين نتيجة حادث انقلاب سيارة ميكروباص قادمة من محافظة سوهاج ومتجهة إلى محافظة القاهرة، وذلك بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة المنيا، حيث أسفر الحادث عن وفاة 9 مواطنين وإصابة 18 آخرين، وتم نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية بمستشفى المنيا العام.

وتنفيذا لتوجيهات السيد المحافظ، انتقل نائب المحافظ إلي موقع الحادث لمتابعة التفاصيل، والتعرف على الأسباب الأولية للحادث والوقوف على أعمال نقل المصابين حيث انتقلت على الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث، والذي اتضح انه جاء نتيجة انفجار الإطار الخلفي للسيارة والتي كانت تقل 27 راكبا منهم 13 طفلا مع ذويهم.

رافق نائب المحافظ، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت، مدير فرع هيئة الاسعاف، والدكتورة مرفت سعد، مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية، وفريق من الهلال الأحمر، وعدد من الجهات الأمنية.

اطمئن نائب المحافظ علي تلقي المصابين الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، موجهاً بالمتابعة الدورية والمستمرة للحالة العامة للمصابين، وتوفير الخدمة الطبية اللائقة حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

ونقل نائب محافظ المنيا، خالص تعازي السيد المحافظ لأسر الضحايا، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما تمني الشفاء العاجل لجميع المصابين.





