محافظ القليوبية يتفقد أعمال المرحلة الثانية من تطوير شارع فريد ندا ببنها

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة، لتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريدا ندا ببنها، ويتفقد الهبوط الأرضي الواقع بخط 12، ويتابع أعمال إصلاح الهبوط الأرضي بطريق الرياح التوفيقي بمدينة بنها، وذلك لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ الدقيقة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل "المحافظ"، جولته بتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا، حيث تم الوقوف على المعوقات والتي تمثلت في توصيل كابلات الكهرباء الخاصة بمستشفى حميات بنها، حيث تم التنسيق بين شركة كهرباء جنوب الدلتا ومديرية الصحة لنقل تلك الكابلات ودفنها تمهيدا لأعمال الرصف والذي سيتم خلال الأيام المقبلة، حيث يجري حاليا أعمال كشط الأسفلت القائم بكوبري المصنع الحربي وتكسير الجزيرة الوسطى والبلدورات علي جانبي الكوبري، بدء من الكمين حتى نهاية الكوبري.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم بدء العمل بالمشروع بناء على التنسيق مع جهاز تعمير القاهرة الكبري في الإتجاهين إمتداد كمين أتريب حتي الطريق الزراعي مروراً بمديرية الطرق والكباري حتى كورنيش الرياح التوفيقي.

ووجه محافظ القليوبية، القائمين علي الأعمال بالعمل علي مدار الساعة وتكثيف العمل للانتهاء في المدة الزمنية المحددة مع مراعاة الرسومات الهندسية والمواصفات الفنية لجميع الأعمال.

واستكمل "الهجان"، جولته بمتابعة أعمال إصلاح الهبوط الأرضي الواقع بطريق الرياح التوفيقي (البر الغربي) إذ تم الحفر بعمق 1 متر، وتم الانتهاء من طبقة الإحلال (دقشوم+رمل)، وجاري فرد 2 طبقة سن ثم الطبقة الرابطة بالطبقة السطحية، ومن المقدر الانتهاء من أعمال المعالجة والإصلاح لمنطقة الهبوط خلال الأسبوع الجاري وفتح الطريق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

واختتم "المحافظ"، جولته بتفقد الهبوط الأرضي الواقع بطريق خط 12 والذي تم معالجته فور وقوعه من قبل إدارة الطرق بمجلس مدينة بنها، إذ تم الحفر بطول 2 متر وعرض 1.5 متر وعمق 1 متر، وعمل طبقة إحلال "سن+مياه" للدمج، وجاري فرد الأسفلت بالمنطقة ومعالجة الهبوط.

جاءت الجولة بحضور كلاً من المهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، والمهندسة نهى أيوب مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري، والمقدم مصطفى عطية مدير وحدة مرور بنها.