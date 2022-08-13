محافظ الفيوم يوجه بتطبيق خطة لمكافحة البعوض وناقلات الأمراض

الفيوم رباب الجالي

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتطبيق خطة لمكافحة البعوض وناقلات الأمراض، بالتنسيق بين مديرية الصحة ومجالس المدن.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء مجالس المدن، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة.

وأكد محافظ الفيوم على تضافر جميع الجهود، بهدف توفير بيئة ملائمة صحياً للمواطنين، والتصدي بحزم لانتشار الأمراض المنقولة عن طريق البعوض والناموس خاصة الملاريا، مؤكداً على المتابعة الدورية وعقد اجتماع أسبوعي، وإعداد تقرير يومي بما تم اتخاذه في هذا الشأن.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بتوفير مبيدات الرش اللازمة للقضاء على الناموس وناقلات الأمراض، في حين تتولى مجالس المدن توفير السولار ومعدات الرش، والبدء فوراً في رش البرك والمستنقعات التي تم حصرها بالمراكز، وردم هذه البرك على نفقة مالك قطعة الأرض، وإنذاره باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال عدم الالتزام بالإجراءات المطلوبة، مع سرعة إعداد تقرير شامل بعدد وأماكن ومساحات البرك والمستنقعات التي لم يتم حصرها بباقي المراكز.

كما وجه محافظ الفيوم، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لرش محطات معالجة الصرف الصحي، وتشكيل لجان من الصحة والأمن الصناعي والبيئة لمتابعة هذه المحطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، لوقاية الأهالي من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق الناموس واليرقات، كما وجه المحافظ بمراجعة وحصر جراجات وبدرومات العمارات السكنية التي تعاني من تسرب المياه الجوفية أو مياه الصرف الصحي إليها، وعددها وتوزيعها بكل مركز، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهاـ حفاظاً على سلامة وصحة السكان.