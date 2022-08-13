محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بنهطاي لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة مشاريع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بزفتى بقرية نهطاى لتفقد مواقع العمل بالمشاريع الجارى تنفيذها وذلك لمتابعة نسب الإنجاز ونهو الأعمال، وذلك بحضور نجوى العشيرى السكرتير المساعد وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد أعمال الإنشاء بسوق نهطاى والذى يتم إنشاؤه بتكلفة 3,5 ملايين جنيه ووصلت نسبة إنجازه إلى 85%، كما تفقد أعمال وضع البلدورات وتركيب المقاعد فى حديقة نهطاى، إلى جانب تفقد أعمال بناء مركز تنمية الأسرة والذى يتم إنشاؤه بتكلفة 3 ملايين جنيه وبلغت نسبة إنجازه 65 %.

واستكمل محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال إنشاء مركز شباب نهطاى والذى بلغت نسب نهو الأعمال به 25 % بإجمالى تكلفة 6,4 ملايين جنيه، كما تفقد أعمال إنشاء مدرسة نهطاى للتعليم الأساسى بتكلفة 22 مليون جنيه وبلغت نسبة الأعمال بها 25 %، فضلا عن تفقد أعمال إنشاء نقطة الحماية المدنية ونقطة شرطة نهطاى والتى بلغت نسبة نهو الأعمال بها إلى 50 % بتكلفة مالية 5 ملايين جنيه.

وأختتم المحافظ جولته بمتابعة مشروعات قطاع الصرف الصحى، حيث تفقد المحافظ موقع أعمال توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بنهطاى، إلى جانب تفقد موقع عمل إنشاء وحدة طب الأسرة بإجمالى تكلفة 27 مليون جنيه وقاربت الأعمال على الانتهاء بنسبة 85 %.

يذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القـرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 934 مشروعا داخل (54) قرية و( 88 ) تابع فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.1 مليار جنيه.