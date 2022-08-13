محافظ البحيرة يستقبل وزير التعاون والتنمية الدولية الكندي.. صور

استقبل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم بقصر ثقافة دمنهور، الوزير هارجيت ساجان، وزير التنمية الدولية والوزير المسئول عن الوكالة الكندية للتنمية الإقتصادية بمنطقة المحيط الهادي، وكذا اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وسعادة السفير الكندي، لويس دوما وأعضاء من هيئة الأمم المتحدة، وعدد من المسئولين وذلك بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وذلك فى مستهل زيارة للمحافظة لبحث سبل التعاون لدعم مشروعات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بالمحافظة لمساعدة السيدات والشباب على توفير الغذاء الآمن وتحسين دخلهم.