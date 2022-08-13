محافظ الإسكندرية: نواجه مشكلة العقارات الآيلة للسقوط ببناء مدن "بشاير الخير"

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن المحافظة شهدت تنامى مشكلة العشوائيات خلال الـ 25 عاما الماضية، مما أثر عليها تأثيرا كبيرا بالغ الضرر على سكان المحافظة.

وأضاف "الشريف" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدولة تواجه تلك الأزمة، حيث تم وضع مخطط ورؤية مستقبلية من الرئيس السيسى للقضاء على تلك المشكلة ببناء مدن "بشاير الخير" الجديدة.

واستكمل قائلا: "لدينا مدينة" مشارف " التى يتم إنشائها حاليا بمنطقة العامرية من أهم مشروعات تطوير العشوائيات وتضم 100 ألف وحدة سكنية ،لن يتم أسره أو اثنين ،بل نقل مناطق كاملة أقيمت بشكل عشوائى الى مدينة جديدة مماثلة للمدن العالمية،يتم حاليا البدء فى رصف الطرق الرئيسية وتشطيبات العقارات بالمدينة،خاصة وأن الإسكندرية بها أزمة من العقارات القديمة التى صادر لها قرار إزالة ،حيث تم رصد تلك المشكلة والدولة تعلم معاناة الأسر ولذلك يتم بناء مدن بشاير الخير.