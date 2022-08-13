محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية بالمدينة.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها داخل مدينة الأقصر، وذلك برفقة اللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول جهاز التعمير بالأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشملت جولة محافظ الأقصر، تفقد أعمال مشروع تطوير موقف سيارات البياضية الذى تنفذه إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذى يتم تنفيذه فى إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مواقف تتسم بالطابع الحضارى والجمالى للقضاء على العشوائيات والحد من الازدحام المرورى بما يحقق حياة كريمة للمواطنين ويرتقى بمستوى الخدمات المقدمة لهم.



واستمع محافظ الأقصر، إلى شرح عن طبيعة الأعمال التى يتم تنفيذها بالمشروع والتى تتضمن إنشاء مسجد بمساحة 200 م مسطح بسعة 200 مصلى لخدمة الموقف، وأعمال تنفيذ المحال التجارية حيث يتم إنشاء (11) محل تجارى جديد بأنشطة مختلفة بالإضافة إلى تطوير المحال التجارية القديمة، كما يتضمن المشروع إنشاء مبنى إدارى بالموقف، وإقامة دورات مياه عمومية، وعمل مظلات و"برجولات" وأماكن انتظار لخدمة المواطنين والسائقين ولوقايتهم من أشعة الشمس والتقلبات الجوية، وتنفيذ "تند" لأماكن انتظار السيارات بالموقف، وعمل تخطيط جديد للطرق ورصفها داخل الموقف وعمل أسوار تحيط بالموقف مع تطبيق طابع الهوية البصرية الخاص بالمحافظة.



ووجه محافظ الأقصر خلال الجولة بالإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروع والالتزام بالجدول الزمنى المحدد وتنفيذ المشروع على أعلى مستوى، كما وجه بعمل أسوار للأراضى الفضاء أمام الموقف وطلائها لإضفاء المظهر الحضارى والجمالى وتحسين الصورة البصرية بالمنطقة.



كما تفقد المحافظ شارع سيالة بدران بمنطقة نجع الخطباء، حيث وجه المحافظ بتطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى والمسطحات الخضراء بامتداد الشارع لتكون متنفسا للأهالى ولإضفاء المظهر الحضارى والجمالى عليها، كما قام المحافظ بتفقد مشروع توسعة وإنشاء جناح جديد بمدرسة الأقصر للتعليم الأساسى بشارع مسجد عبدالكريم شرق السكة الحديد، والتى تتضمن إنشاء 18 فصلا دراسيا جديدا، والمقرر الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالى.



كما تفقد المحافظ مشروع استكمال الصرف الصحى لأحياء مدينة الأقصر نجوع (القباحى الشرقى ـ الترعة الشرقى ـ البنى الجديد) بعدد مستفيدين 9000 نسمة، حيث أوضحت المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الانحدار وخطوط الطرد بالمشروع بنسبة 100% وجار الانتهاء من الأعمال المدنية بمحطات رفع القباحى الشرقى 90%ـ الترعة الشرقى 90%ـ البنى الجديد 65%، وأنه سيتم الانتهاء من المشروع وتشغيله بمجرد وصول توريدات أعمال الكهروميكانيك، خلال الفترة القليلة القادمة.



كما شملت جولة محافظ الأقصر، تفقد إدارة مرور الأقصر برفقة اللواء دكتور هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، والعميد ضياء ماهر مدير الإدارة العامة لمرور الأقصر، وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات المرورية المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم وتوفير كل الخدمات لهم بصورة لائقة وفى أسرع وقت ممكن.