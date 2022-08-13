محافظ أسيوط يعلن تنظيم قوافل علاجية بقرى بنى عدى وبنى قرة وعواجة ضمن "حياة كريمة"

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنظيم قوافل طبية علاجية استهدفت قرى بنى عدى بمنفلوط وبنى قرة بالقوصية وعواجة بديروط ضمن خطة القوافل العلاجية الشهرية التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تستمر حتى 28 أغسطس الجاري بقرى 5 مراكز على مستوى المحافظة هي ديروط والقوصية ومنفلوط الفتح وأسيوط وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ أسيوط، على أهمية القوافل الطبية التى تستهدف القرى الاكثر احتياجاً بالمحافظة لتوفير الخدمات العلاجية للاسر الاولى بالرعاية والمرضى بالقرى ، والتى تنفذها وزارة الصحة متمثلة في مديرية الصحة والسكان بأسيوط وتضم تخصصات "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال و الباطنة - الأنف والأذن و العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب – الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل" للكشف على الأهالي للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا ، كما تابع محمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط ومحمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط وهويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية سير القوافل الطبية وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة وكافة سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور محمد زين الدين حافظ، أن القوافل الطبية لشهر أغسطس بدأت عملها من يوم 2 من الشهر الجارى وتستمر حتى 28 أغسطس ويتم تنفيذها بواقع يومين بكل قرية حيث بدأت يومي الثلاثاء والأربعاء 2 و3 أغسطس بقرية بني عدي بمركز منفلوط وانتقلت بعدها لقرية بني قرة بمركز القوصية يومي السبت والأحد 6و7 أغسطس ثم يومي الثلاثاء والأربعاء يومي 9و 10 أغسطس بقرية عواجه بمركز ديروط وتستمر يومي السبت والأحد 13و14 أغسطس بقرية مساره بذات المركز تم تنتقل القافلة يومي الثلاثاء والأربعاء 16و17 أغسطس بمدينة أسيوط الجديدة بنطاق مركز الفتح بعدها تتوجه يومي السبت والأحد 20و21 أغسطس لقرية اسكندرية التحرير بمركز أسيوط ثم يومي الثلاثاء والأربعاء يومي 23و24 أغسطس بقرية الشيخ سويف بمركز الفتح وتنهي القوافل أعمالها يومي السبت والأحد 27و28 أغسطس بقرية درنكه الجديدة بمركز أسيوط.



قوافل طبية علاجية (1)



قافلة طبية مجانية



قوافل طبية علاجية ضمن حياة كريمة



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