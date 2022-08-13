محافظ أسيوط يعلن تنظيم قوافل علاجية بقرى بنى عدى وبنى قرة وعواجة ضمن "حياة كريمة"

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنظيم قوافل طبية علاجية استهدفت قرى بنى عدى بمنفلوط وبنى قرة بالقوصية وعواجة بديروط ضمن خطة القوافل العلاجية الشهرية التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تستمر حتى 28 أغسطس الجاري بقرى 5 مراكز على مستوى المحافظة هي ديروط والقوصية ومنفلوط الفتح وأسيوط وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور محمد زين الدين حافظ، أن القوافل الطبية لشهر أغسطس بدأت عملها من يوم 2 من الشهر الجارى وتستمر حتى 28 أغسطس ويتم تنفيذها بواقع يومين بكل قرية حيث بدأت يومي الثلاثاء والأربعاء 2 و3 أغسطس بقرية بني عدي بمركز منفلوط وانتقلت بعدها لقرية بني قرة بمركز القوصية يومي السبت والأحد 6و7 أغسطس ثم يومي الثلاثاء والأربعاء يومي 9و 10 أغسطس بقرية عواجه بمركز ديروط وتستمر يومي السبت والأحد 13و14 أغسطس بقرية مساره بذات المركز تم تنتقل القافلة يومي الثلاثاء والأربعاء 16و17 أغسطس بمدينة أسيوط الجديدة بنطاق مركز الفتح بعدها تتوجه يومي السبت والأحد 20و21 أغسطس لقرية اسكندرية التحرير بمركز أسيوط ثم يومي الثلاثاء والأربعاء يومي 23و24 أغسطس بقرية الشيخ سويف بمركز الفتح وتنهي القوافل أعمالها يومي السبت والأحد 27و28 أغسطس بقرية درنكه الجديدة بمركز أسيوط.
قوافل طبية علاجية (1)
قافلة طبية مجانية
قوافل طبية علاجية ضمن حياة كريمة
قوافل طبية علاجية (15)
جانب من القوافل الطبية العلاجية
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