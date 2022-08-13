اليوم السابع
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مجدى البدوى: عقد اجتماع طارئ لاتحاد العمال لاختيار رئيس جديد

السبت، 13 أغسطس 2022 06:17 م
مجدى البدوى: عقد اجتماع طارئ لاتحاد العمال لاختيار رئيس جديد نقابات عمال مصر
كتبت ـ آية دعبس

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قال مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد  نقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والطباعة والإعلام والآثار، إنه بعد اختيار حسن شحاتة رئيس اتحاد العمال وزيرا للقوى العاملة، سيتم الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لاختيار أحد أعضائه للقيام بمهام رئيس الاتحاد، لحين إجراء الانتخابات على مقعد رئيس اتحاد العمال، وذلك وفق ما حدده القانون.
 
ويأتى ذلك على خلفية، إعلان مجلس النواب صباح اليوم السبت، تولى حسن شحاتة رئيس اتحاد العمال حقيبة وزارة القوى العاملة، وذلك عقب انتخابه رئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر للدورة النقابية 2022/2026.
 
وكان قد رحب مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر باختيار رئيسه حسن شحاتة وزيرا للقوى العاملة ضمن التعديلات الوزارية، مشيرا إلى أن اختيار شحاتة إضافة كبيرة لملف العمل والعمال في مصر، وأن اختياره لهذا الموقع سيعود بالنفع ليس على قضايا العمل والعمال والتحديات التي تواجه هذا الملف خلال هذه الفترة، وإنما سيكون إضافة أيضا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر من خلال التنسيق والتعاون ضمن منظومة أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، وتمنى مجلس الإدارة لشحاتة التوفيق في مهامه الجديدة.
 
 
 
 
 
 

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