"مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ" تطلق يوما رياضيا بالدراجات فى الفيوم.. صور

كتبت ــ منال العيسوى

أطلق شباب محافظة الفيوم اليوم الجمعة، يوما رياضياً للتوعية بالتغيرات المناخية، في إطار أنشطة مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27، صباح اليوم الجمعة، بمشاركة أكثر من 100 شاب وفتاة.

وأكد القائمون على المبادرة، أن المنصة بصدد عقد حوار مجتمعي حول تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، بمشاركة روابط المياه في نطاق محافظة الفيوم، بالتعاون مع الإدارة العامة للتوجيه المائي بمديرية الري، وذلك في إطار جهود المبادرة للتوعية بقضايا تغير المناخ، والترويج لميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية، الذي تم إطلاقه مواكباً للمبادرة.

وأضاف أن اللقاء الأول، ضمن سلسلة لقاءات الحوار المجتمعي، سيُعقد صباح يوم الثلاثاء 16 أغسطس بقاعة مركز النيل للإعلام بمدينة الفيوم، بينما يُعقد اللقاء الثانى فى اليوم التالي، الأربعاء 17 أغسطس، بقاعة المركز المدني في قرية شكشوك، التابعة لمركز أبشواي، ويضم هذا اللقاء روابط المياه فى مركزى أبشواى ويوسف الصديق، إضافة إلى مجتمع الصيادين فى بحيرة قارون.



جانب من اليوم الرياضى