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قطع الكهرباء اليوم عن بعض قرى أبوتشت في قنا لإضافة خليتين لمشروع الغابات

السبت، 13 أغسطس 2022 12:30 ص
قطع الكهرباء اليوم عن بعض قرى أبوتشت في قنا لإضافة خليتين لمشروع الغابات فصل التيار
قنا - صابر سعيد

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط بمحافظة قنا، عن فصل التيار الكهربائى لعدد من القرى، اليوم السبت، وذلك نظرا لتركيب وإضافة خليتين لتغطية مشروع الغابات الشجرية.
 
وأوضحت الوحدة المحلية، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن قرى بأبوتشت" الكرنك، القارة، عزبة البوصة، بلاد الملاد، الحسينات، القلعية، الرفشة، الجبيلات الغربية" من الساعة 4 صباحا وحتى 12 ظهرًا، وأشارت الوحدة المحلية، إلى عودة التيار الكهربائى مرة أخرى بعد تركيب الخلية بالغابة الشجرية.


فصل تيار كهربائي

مركز فرشوط

قرية الكرنك

اخبار قنا



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