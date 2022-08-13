قتلى وجرحى فى تفجير بمدخل مقر حكومى غربى العاصمة الأفغانية كابول

سمع دوى انفجار ضخم فى العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم ، وأفادت شبكة العربية بسقوط قتلى وجرحى فى التفجير الذى وقع بمدخل مقر حكومى غربى كابول.
يذكرأن، ارتفعت حصيلة هجوم بقنبلة في العاصمة الأفغانية كابول إلى ثمانية قتلى و18 جريحا، بحسب وسائل إعلام فرنسية.
وأعلنت الشرطة أن "الفرق الامنية تحاول العثور على المنفّذين"، وكان متحدّث باسم الشرطة قد أشار إلى أن "متفجرات وضعت في عربة خضار وانفجرت بين المارة" فى شارع تجارى مزدحم فى الحى الواقع في غرب كابول.
وأظهرت لقطات فيديو العديد من الأشخاص على الأرض غارقين فى الدماء.
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