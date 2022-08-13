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قائد نسور الجو.. السيرة المهنية لوزير الطيران الجديد (إنفوجراف)

السبت، 13 أغسطس 2022 03:26 م
قائد نسور الجو.. السيرة المهنية لوزير الطيران الجديد (إنفوجراف) السيرة المهنية للفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران الجديد

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تولى الفريق محمد عباس حلمى، قائد القوات الجوية المصرية، منصب وزير الطيران المدنى في التشكيل الوزاري الجديد، والذى أعلن مجلس النواب الموافقة عليه.

ولد الفريق محمد عباس في يناير 1961، وتخرج في إبريل 1982 ، وتم ترقيته إلى رتبة فريق في يوليو 2018 بعد توليه منصب قائد القوات الجوية.

حصل الفريق محمد عباس حلمى على بكالريوس طيران وعلوم عسكرية، وماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية، والدورة العليا لكبار القادة، وتدرج في المناصب حتى وصل لقائد القوات الجوية المصرية، كما حصل على عدة أنواط منها نوط الواجب العسكرى، وميدالية عن ثورة 25 يناير و 30 يونيو.

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