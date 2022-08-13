فيها حاجة حلوة.. الداخلية تودع مسنا بلا مأوى في دار رعاية بالجيزة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

في مشهد إنساني، أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الجيزة، بتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة العجوزة، تلاحظ لها تواجد أحد الأشخاص "مسن" بلا مأوى. على الفور تم إيفاد مأمورية لتقديم الرعاية اللازمة له، واصطحابه بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيداعه بإحدى دور الرعاية.

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكافة القطاعات الأمنية، من خلال تقديم أوجه المساعدات والخدمات للمواطنين خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.