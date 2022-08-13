فريق طبي ينجح فى إجراء جراحة تغيير مفصل صناعى لأول مرة بمستشفى أبو حماد بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

نجح فريق طبى بمستشفي أبو حماد المركزي بالشرقية، من إجراء جراحة دقيقة يتم اجراؤها للمرة الأولي بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة، وهي عملية تغيير مفصل كتف كامل بمفصل صناعي تشريحي أسمنتي كامل لعلاج مريض يعاني من خشونة وتآكل متقدم برأس عظمة العضد الأيسر بعد عدة محاولات غير موفقة لتثبيت كسر برأس عظمة العضد ، ذلك تحت إشراف الدكتور خالد فوزي وكيل وزارة الصحة .

قامت المستشفي بتشكيل فريق طبي مكون من : الدكتور اسلام شفيق استشاري العظام والمدرس بجامعة الزقازيق المتعاقد مع المستشفي ، الدكتور محمد عيد طبيب العظام بالمستشفى، واستغرقت العملية الجراحية، اكثر من أربعة ساعات داخل غرفة العمليات الكبري بالمستشفي، وتكلفت الهيئة العامة للتأمين الصحي بتكاليف الجراحة بالكامل دون تحميل المريض أي مصروفات أو أعباء مالية.

وعلى صعيد آخر، وفي نفس اليوم تم إجراء عمليتين جراحيتين لتغيير مفصل فخذ بمفصل ثنائي القطبين أسمنتي لمريضين تم تحويلهم إلي مستشفي أبوحماد المركزي عن طريق إدارة الطواريء والرعاية الحرجة بالمديرية اثر ادعاء حادث مروري نتح عنه كسر برأس عظمة الفخذ لكل منهما ، قام بهم الدكتور عمرو عبدالعال ، استشاري ورئيس قسم العظام ومدرب الزمالة المعتمد بالمستشفي ، الدكتور حسن محرم ، الدكتور شادي عبده المجيدي ، الدكتور محمد عيد.