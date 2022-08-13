ضبط 127 ألف علبة سجائر مهربة في الأزبكية بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإِشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن واللواء محمد عبد الله مدير المباحث، من ضبط (مسئول عن محل ومخزن لبيع السجائر - كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة) لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من السجائر المهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن المشار إليه على (127500 علبة سجائر مهربة مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهته أمام رجال الشرطة بقيادة النقيب سيد محمد العمدة اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.