اليوم السابع
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ضبط 1000 لتر منظفات صناعية مجهولة المصدر بالبساتين

السبت، 13 أغسطس 2022 12:35 م
ضبط 1000 لتر منظفات صناعية مجهولة المصدر بالبساتين قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط (صاحب محل منظفات صناعية كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) لحيازته كميات كبيرة من المنظفات الصناعية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المحل المشار إليه على (1000  لتر منظفات صناعية "صابون سائل" -  2400 عبوة "شاور" - وجميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها).
 
بمواجهته إعترف أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

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