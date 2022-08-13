ضبط مجرم استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهود تتبع ورصد جرائم النصب والاحتيال الإلكترونى، وضبط مرتكبى تلك الجرائم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عن طريق الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم من خلال إرسال رسائل نصية لهم لإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء البنوك "خلافاً للحقيقة" مما مكنه من الإستيلاء على بيانات البطاقات البنكية لعدد من العملاء وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى المختلفة بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" أو شحن محافظ مالية مسجلة بأرقام هواتف محمولة بأسماء آخرين، وأنه وراء إرتكاب عدد 15 واقعة بذات الأسلوب، ويتخذ من محافظة المنيا مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته.. وبحوزته (عدد 3 هواتف محمولة "المستخدمة فى ممارسة نشاطه الإجرامى"- مبلغ مالى) بفحص الهواتف المضبوطة تبين أنها تحوى (الرسائل النصية التى يقوم المتهم بإرسالها للضحايا - العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها – العديد من المحافظ المالية المستخدمة فى الإستيلاء على أموال المجنى عليهم – العديد من مواقع التسوق الإلكترونى المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية – العديد من الإيميلات بأسماء وهمية) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.