ضبط كمية من اللحوم المفرومة الفاسدة في حملات تموينية بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط (مسئول عن ثلاجة لحوم كائنة بدائرة قسم شرطة المرج)، لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" مجهولة المصدر وبدون بيانات، تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل الثلاجة على (723 كيلو "لحوم مفرومة" - 327 كيلو "سجق" وجميعها مجهولة المصدر).

بمواجهته أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.