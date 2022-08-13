ضبط عدد من الأشخاص لقيامهم بفك زوايا أبراج الضغط العالي وسرقتها في سفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم شرطة سفاجا، برئاسة المقدم مصطفي عكاشه، بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء برئاسة المقدم أحمد الطريفي، من ضبط عدد من الأشخاص يقومون بفك زوايا الأبراج الكهربائية، بخط "سفاجا - القصير" الخط الرئيسى المغذى لمدن القصير ومرسى علم .

كانت أفراد الحراسات الخاصة بخطوط الضغط العالي المغذية لمدن جنوب البحرالأحمر، قد تمكنوا من ضبط عدد من الأشخاص أثناء قيامهم بفك زوايا أبراج الخط، وتم إخطار المهندس اشرف لطفي، مدير عام خطوط السويس والبحر الأحمر، والمهندس محمد ياسين مدير إدارة خطوط كهرباء البحر الأحمر، والمقدم أحمد الطريفى رئيس مباحث شرطة كهرباء البحر الأحمر.

وتوجه المهندس أحمد الهواري، رئيس قسم التعديات بكهرباء البحر الأحمر، إلى مكان الواقعة وتمكنت قوة من مباحث شرطه سفاجا من ضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية.