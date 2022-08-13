صحة دمياط: فحص 1200 مواطن ضمن القوافل الطبية لمبادرة "حياة كريمة"

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن فحص 1200 شخص ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك لتطوير خدمات قطاع الصحة وأغذية المناطق الاكثر احتياجا والمناطق النائية.

ومن جانبه ذكر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن القافلة تمكنت من فحص 1196 مواطنا، لافتا إلى أنه تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، وتحويل 17 حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، مضيفا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 3حالات، إلى جانب إجراء 599 تحليلا معمليا وفحص 30 حالة بالأشعة و31 حالة أخرى بالسونار.

واضاف وكيل صحة دمياط، أن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ساهمت بشكل كبير فى تطوير الخدمات التى يقدمها القطاع، لافتا إلى أن هناك الكثير من المشروعات التى سيتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة ستسهم فى تحسين الخدمات الطبية بقرى المحافظة.