شرطة التموين تضبط 1633 قضية متنوعة بالجمهورية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة، لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط (1633) قضية تموينية متنوعة من بينها قضية حجب سلع استراتيجية بإجمالى مضبوطات (2,550 طن "دقيق أبيض").

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط (439) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية بمضبوطات بلغت (52,280 طن "دقيق أبيض – مكرونة – سكر – أرز" - 533 عبوة سجائر)، و(754) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (21 قضية دقيق مدعم "تصرف – تجميع"- 165 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن– 165 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 79 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 79 قضايا توقف عن الإنتاج – 245 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (28٫850 طن دقيق بلدى مدعم – 58 بطاقة ذكية) وكذا ضبط (20) قضية إستيلاء على السلع المدعومة.

ونجحت الجهود في ضبط (23٫5 طن "دقيق أبيض - مكرونة - زيت طعام") معبأة داخل عبوات وشكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى - بمحافظة الجيزة) لتصرفه فى كمية قدرها (8٫05 طن دقيق بلدى مدعم) ببيعها بالسوق السوداء داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول، وضبط (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص - بمحافظة القليوبية) ، وبحوزته كمية قدرها (16,36 طن "زيت تموينى") مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ،وضبط (مالك محطة لتموين السيارات - بمحافظة البحيرة) ، وبحوزته كمية قدرها (20000 لتر "سولار) قام المذكور بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (2 طن "لحوم مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون مستندات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (طن أسماك مدخنة "رنجة") معبأ داخل عبوات بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن محل لبيع الأسماك المدخنة) بمحافظة الإسكندرية وضبط (62 طن "مخللات – ملح طعام") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية وضبط (10 طن "نخالة خشنة") بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية .

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر عن ضبط (45) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (14036) عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع وضبط (1927 عبوة سجائر "مختلفة الأنواع") مهربة جمركياً بدون مستندات "مجهولة المصدر" للإتجار بها وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر) بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط 15 قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (69٫750) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط 14 قضايا بمضبوطات بلغت (833 قطعة "167قطعة صوتية – 229 قطعة ضوئية – 437 ملصق").