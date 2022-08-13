سكرتير مساعد قنا يقود حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بقرية الأشراف

قاد محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بقريتىّ الأشراف الشرقية، والأشراف العسلية التابعتين لمركز قنا، وذلك ضمن الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، رافقه طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وقال السكرتير العام المساعد، إن التعديات على أراضي الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين، من خلال استمرار حملات الإزالة للقضاء على كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة بكافة قرى ومدن المحافظة، موجهًا المسئولين بعدم السماح بعودة التعديات تحت أى ظرف والتعامل معها بكل حزم طبقا للقانون.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الحملة نجحت في إزالة 7 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بالقريتين، منها 6 حالات تعدى بالبناء على مساحة 1327 متر، وحالة تعدى بالزراعة على مساحة 20 فدان، لافتا أننا حريصون على إزالة كافة التعديات المستهدفة ضمن الموجة الـ 20.

