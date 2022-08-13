سقوط "صاعقة" بمنطقة الجرافة بالسودان وانقطاع التيار الكهربائى

أ ش أ

أدى سقوط (صاعقة) بمنطقة الجرافة بمحلية كررى فى السودان إلى قطع التيار الكهربائى، وأرعبت المواطنين والمارة ما دفعهم للهرب من مكان الصاعقة دون حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات.



وقال شهود عيان، إنه أثناء هطول الأمطار سقطت (صاعقة) بالشارع الرئيسي لمنطقة الجرافة بالقرب من المواصلات، حيث صادف عمود كهرباء أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة.



وشهدت أجزاء واسعة من ولاية الخرطوم، هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة وغزيرة في مناطق أخرى، وما زالت الأمطار تتساقط.



الجدير بالذكر أن سقوط الصاعقة لم يكن الأول من نوعه، حيث سقطت منذ يومين صاعقة مماثلة في ولاية وادي النيل التي شهدت انهيار 2538 منزلا بالولاية انهيارا كليا، و546 منزلا انهيارا جزئيا، وفقا لتقرير هيئة الطوارئ التي رصدت انهيار المنازل في محليتي بربر والمتمة.



وأوضحت غرفة الطوارئ استمرار العمل من قبل الجهات الهندسية في معالجة المناطق المتأثرة بالسيول من طرق وعبارات وعمل الحمايات، إضافة إلى مواصلة قوات الدفاع المدني عمليات سحب المياه عبر الطلمبات، مؤكدة مواصلة عمليات توزيع الدعم المقدم من الغرفة مع الوحدات الادارية بالمحليات.