سقوط الديلر.. القبض على مسجل جنائي يروج المخدرات في المرج

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

ضربة أمنية وجهتها مديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، لأحد أخطر العناصر الإجرامية المتخصصة في ترويج المخدرات، حيث نجحت في الإيقاع به.

كواليس الواقعة، بدأت بمعلومات وردت للواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، بوجود شخص مقيم بالمرج له معلومات جنائية بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذاً من المنطقة محل سكنه مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بقيادة اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع اللواء وائل نصار مدير مكتب مكافحة المخدرات بالقاهرة، تم استهداف المتهم بحملة أمنية، قادها الرائد كريم البحيري رئيس مباحث المرج، حيث تم ضبط المتهم، بحوزته "بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار - كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول" وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى وأن المبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه .