سائق يطعن عامل أمن إدارى بمفك بسبب خلافات زوجية بقليوب

القليوبية - إبراهيم سالم

شهدت منطقة قليوب المحطة دائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، إصابة عامل أمن إداري، على يد شقيق زوجته "سائق"، بجرح طعني بالرقبة واسترواح هوائي بالرئتين، إثر طعنه باستخدام مفك حديدي، وتم نقله وحجزه بأحد المستشفيات بمحافظة الجيزة، وحجزه للعلاج، وذلك بسبب وجود خلافات أسرية ونسب بين المجني عليه وزوجته "شقيقة المتهم"، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة يفيد تلقى بلاغ من أحد مستشفيات الجيزة باستقبال عامل أمن إداري مصاب بجرح طعني بالرقبة واسترواح هوائي بالرئتين إدعاء مشاجرة.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة قليوب لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "أحمد م ف"، 32 سنة، عامل أمن إداري، مقيم دائرة القسم، بجرح طعني بالرقبة واسترواح هوائي بالرئتين، على يد "ح ح ك"، 42 سنة، سائق، ومقيم دائرة القسم، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بسبب خلافات أسرية ونسب، قام خلالها المتهم باستخدام مفك حديدي والتسبب في إصابة المجني عليه.

جرى نقل المصاب لأحد المستشفيات بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة وحجزه لتلقي العلاج، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتخلصه من السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.