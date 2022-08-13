رياضة الأقصر تنظم مسيرة مشي احتفالاً بيوم الشباب العربى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات مسيرة مشي، احتفالاً بيوم الشباب العربي، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويقول صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أنه تم تنظيم فعاليات المسيرة بإطلاق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شارة البدء بمسيرة مشي إحتفالاً بيوم الشباب العربي عبر خاصية الفيديو كونفرانس، والتي نظمتها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وذلك بمشاركة 300 شاب وفتاة من أعضاء الهيئات الشبابية والرياضية التابعة للمديرية.

وحضر فعاليات المسيرة كل من صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، والدكتور محمد عبد الوهاب مدير إدارة الرياضة والقائم بأعمال وكيل الرياضة، حيث بدأت فعاليات المسيرة من أمام معبد الأقصر بكورنيش النيل، وحتى ممشى الكورنيش وذلك وسط الأغاني الوطنية، كما نظمت وزارة الشباب والرياضة ماراثون رياضى فى مختلف المحافظات بالتوازي مع مهرجان العلمين الرياضى، بمناسبة الاحتفال بيوم الشباب العربى.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بحسن تنظيم فعاليات الماراثون بجميع المحافظات وإقبال الشباب للمشاركة به في تجمع رياضى، كما رحب صلاح رشوان مدير شباب ورياضة الأقصر، بجميع المشاركين في مهرجان المشي وأن فعاليات هذا المهرجان رسالة تدعو الجميع إلى ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة ضمن توجهات القيادة السياسية.



شباب ورياضة الأقصر تنظم مسيرة مشي إحتفالاً بيوم الشباب العربى



شباب ورياضة الأقصر تنظم مسيرة مشي