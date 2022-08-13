رفع 99 إعلانا ولوحة مضيئة بدون تراخيص من شوارع الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقاً للقانون ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وفى هذا الإطار، أشارت هبة عبد التواب، مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، إنه يتم شن حملات يومية تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية والغير مرخصة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال إسبوع 99 إعلان مخالف وبدون ترخيص بواقع 9 إعلانات بحى أول الزقازيق وعدد 14إعلان بمركز ومدينة القرين و8 إعلانات بمركز ومدينة أبو حماد و8 إعلانات بمركز ومدينة منيا القمح و8 إعلانات بمركز ومدينة ههيا و9 إعلانات بمركز ومدينة أبوكبير و8 إعلانات بمركز ومدينة ديرب نجم و15 إعلان بمركز ومدينة بلبيس و6 إعلانات بمركز ومدينة مشتول السوق و6 إعلانات بمركز ومدينة كفرصقر و8 إعلانات بمركز ومدينة أولاد صقر، ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

أكد محافظ الشرقية على متابعته الدورية لأعمال إزالة الإشغالات والإعلانات من الشوارع من خلال الجولات المفاجئة للتأكد التام من إزالتها وتحقيق أهدافها.