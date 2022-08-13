اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رحلة طويلة فى طب الأسنان.. السيرة المهنية لوزير الصحة الجديد (إنفوجراف)

السبت، 13 أغسطس 2022 03:11 م
رحلة طويلة فى طب الأسنان.. السيرة المهنية لوزير الصحة الجديد (إنفوجراف) السيرة المهنية للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الجديد

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تولى الدكتور خالد عبد الغفار منصب وزير الصحة والسكان الجديد، بعدما كان يشغل منصب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وينشر "اليوم السابع" سيرته الذاتية فيما يلى..

وشغل الدكتور خالد عبد الغفار عدة مناصب بجامعة عين شمس، وهى رئاسة قسم طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص والأشعة بكلية طب الأسنان، كما شغل منصب عميد الكلية، ومنصب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث قبل اختياره وزيرًا للتعليم العالى والبحث العلمى.

وعمل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الجديد أستاذًا زائرًا بكلية طب الأسنان جامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأستاذ زائر بكلية طب الأسنان جامعة تكساس هيوستن الولايات المتحدة الأمريكية، وأمين لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، وعضو اللجنة الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات.

وشهدت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس خلال فترة تولى الدكتور خالد عبد الغفار عمادة الكلية طفرة فى مختلف المجالات وأعمال تطوير مختلفة، حيث ساهم فى إدخال أحدث الأجهزة فى علاج الأسنان بمستشفيات الجامعة.

ومن أبرز إنجازات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى الجديد، حصوله على المركز الأول لأحسن بحث خلال المؤتمر الدولى للمؤسسة العالمية لأبحاث طب الأسنان "IADR"، وجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الطبية، وجائزة أحسن بحث متميز على مستوى جامعة عين شمس، والمشاركة فى أكثر من حوالى 50 بحثًا فى مجال طب الأسنان وتخصص طب الفم. كما نشـر 20 بحثًا فى دوريات ومجلات عالمية، وشغل أستاذ ورئيس قسم طب الفم وعلاج اللثة من 2009 وحتى نوفمبر2015.

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