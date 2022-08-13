رجال الطب البيطري بالأقصر يستكملون فحص المواشي بسوق أرمنت الأسبوعى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة عمل اللجان البيطرية للمرور على أسواق الماشية بمراكز المحافظة المختلفة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه إستكمالاً لتفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، كلاً فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وتزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، حيث تشكلت لجان طبية بيطرية للمرور على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر.

وأكد الدكتور فتحى سلمى أن تلك اللجان شملت اللجنة الطبية البيطرية من إدارة أرمنت البيطرية مكونة من الدكتور محمد حمزة رئيس الوحدة البيطرية بأرمنت ورئيس اللجنة، والدكتور هيثم محمد رئيس الوحدة البيطرية بالرزيقات، وبمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر أرمنت، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق أرمنت للماشية المقام بمنطقة ابو قليعى بارمنت وقام الأطباء بعمل تقصى وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع تزامنا مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، كما شملت لجنة طبية بيطرية من إدارة بندر الأقصر يترأسها الدكتور مايكل رفعت رئيس وحدة بندر الأقصر البيطرية، والدكتور شادى زكريا رئيس وحدة المنشأة البيطرية بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر الأقصر.

وأوضح الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أنه قامت اللجان بالمرور على الأسواق، وقام الأطباء بعمل تقصى وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى توعية المواطنين من مربى وتجار الماشية بضرورة وأهمية تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتوعيتهم بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر إقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، وتعريفهم بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة، والتوعية بطرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التأمين على الماشية وأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم.

وأهابت مديرية الطب البيطري بالأقصر، بكافة المواطنين ومربى الماشية وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حماية للحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة والتى فى مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى، ومنعاً من إنتشار هذه الأمراض الوبائية.



العمل فى فحص المواشي بالأسواق



جانب من فحص المواشي فى أسواق الأقصر



حملات الطب البيطرى لفحص المواشي بالأسواق



رجال الطب البيطرى بالأقصر يستكملون مهمتهم بفحص المواشى