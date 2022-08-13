اليوم السابع
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السبت، 13 أغسطس 2022 07:18 م
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ربع الأطفال المصابين بأعراض كورونا شديدة يعانون من مضاعفات صحية طويلة

السبت، 13 أغسطس 2022 06:00 م
ربع الأطفال المصابين بأعراض كورونا شديدة يعانون من مضاعفات صحية طويلة طفل
كتبت فاطمة خليل

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كشفت دراسة جديدة أن أكثر من ربع الأطفال الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا أو أحد المضاعفات المعروفة باسم متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة لا يزالون يعانون من مشاكل صحية بعد أكثر من شهرين، وفقًا لموقع "Health".
 
ووجدت متابعة لحالات كورونا من 25 مستشفى أن 27٪ من الأطفال والمراهقين في المستشفى مصابين بعدوى حادة و 30٪ من المصابين بـ متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة يعانون من أعراض مستمرة أو ضعف في النشاط أو كلاهما بعد شهرين إلى أربعة أشهر.
 
وقالت الباحثة الرئيسية الدكتورة أدريان راندولف من مستشفى بوسطن للأطفال "مخاطر المرض الشديد والمضاعفات المزمنة أعلى من مخاطر حدوث مضاعفات من اللقاح، وهي نادرة للغاية".
 
بالنسبة للدراسة الجديدة، أجرى فريقها استطلاعات متابعة على 358 مريضًا، وكشفت الاستطلاعات أن 40٪ من هؤلاء تم نقلهم إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا الحاد، وتم إدخال نصفهم في وحدة العناية المركزة، وحوالي 60 ٪ لديهم متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة؛ و86٪ من هؤلاء المرضى احتاجوا أيضًا إلى وقت في وحدة العناية المركزة.
وقال راندولف في بيان صحفي للمستشفى بعد شهرين وأربعة أشهر ، "عاد ثلاثة أرباعهم تقريبًا إلى طبيعتهم، وهو أمر مطمئن لكن لسوء الحظ ، أكثر من واحد من كل أربعة لم يكن كذلك."
 
من بين الأطفال الذين يعانون من الأعراض المزمنة ، كان الأكثر شيوعًا:
 
-التعب أو الضعف، يصيب 11٪ من المصابين بكورونا و 20٪ من المصابين بمتلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة.
ضيق في التنفس (9٪ و 3٪ على التوالي).
السعال (10٪ و 3٪).
صداع (8٪ لكلا المجموعتين).
آلام العضلات والجسم (5٪ و 3٪).
حمى (3٪ وأقل من 1٪).
كان ضعف النشاط أكثر شيوعًا بعد متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة (21٪) منه بعد كورونا (14٪).

وفقًا لتقارير مقدم الرعاية:

%7 من الأطفال في مجموعة كورونا و 14٪ من أولئك الذين لديهم متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة كانوا غير قادرين على المشي أو ممارسة الرياضة بنفس القدر من قبل، وكان 7٪ من مجموعة كورونا و 8٪ من مرضى متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة ينامون أكثر من المعتاد، إلى جانب أن حوالي 4٪ في كل مجموعة واجهوا صعوبة في إنجاز العمل المدرسي أو شعروا بأنهم غير قادرين على التركيز.
 
 
 

اعراض كورونا

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