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رئيس جامعة القاهرة يهنئ "عاشور" لاختياره وزيرا للتعليم العالى و"عبد الغفار" للصحة

السبت، 13 أغسطس 2022 04:32 م
رئيس جامعة القاهرة يهنئ "عاشور" لاختياره وزيرا للتعليم العالى و"عبد الغفار" للصحة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أيمن عاشور لاختياره وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي في التعديل الوزاري متمنيا له كل التوفيق والنجاح.

يذكر أن الدكتور أيمن عاشور كان يتولي منصب نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات والقائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية، كما شغل الدكتور محمد أيمن عاشور أستاذ الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وشغل منصب وكيل كلية الهندسة جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، واستمر في منصبه حتى تم صدور قرار تعيينه كعميد لكلية الهندسة، وتولى منصب نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمى لشؤون الجامعات حتى صدور قرار توليه الحقيبة الوزارية.
 

كما تقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بخالص التهنئة إلى الدكتور خالد عبدالغفار لاختياره ضمن التعديل الوزاري وزيرا للصحة والسكان، متمنيا له كل التوفيق والنجاح.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار شغل منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وشغل رئاسة قسم طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص والأشعة بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، كما شغل منصب عميد كلية طب أسنان عين شمس، ومنصب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث قبل اختياره وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمىي ثم وزيرا للصحة والسكان.

 


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