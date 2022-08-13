رئيس جامعة القاهرة يهنئ "عاشور" لاختياره وزيرا للتعليم العالى و"عبد الغفار" للصحة

كتب محمد صبحى

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أيمن عاشور لاختياره وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي في التعديل الوزاري متمنيا له كل التوفيق والنجاح.

يذكر أن الدكتور أيمن عاشور كان يتولي منصب نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات والقائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية، كما شغل الدكتور محمد أيمن عاشور أستاذ الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وشغل منصب وكيل كلية الهندسة جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، واستمر في منصبه حتى تم صدور قرار تعيينه كعميد لكلية الهندسة، وتولى منصب نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمى لشؤون الجامعات حتى صدور قرار توليه الحقيبة الوزارية.