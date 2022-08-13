رئيس جامعة الأقصر يتفقد معامل التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى بالثانوية العامة

الأقصر - أحمد مرعى

تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، معامل التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى بالثانوية العامة، بكليتي الفنون الجميلة والحاسبات والمعلومات، للاطمئنان على انتظام العمل به.

وأطمأن رئيس الجامعة على كافة الامكانيات والتجيهزات بمكتب التنسيق الإلكترونى، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل القائمين على مكتب التنسيق، بمعاونة اتحاد طلاب الجامعة فى مساعدة الطلاب وأولياء أمورهم.

وأكد حسين، ضرورة الاهتمام بالرد على جميع تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور، والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الطلاب المتقدمين.

كما تفقد الدكتور حمدي حسين، سير أعمال اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة، والاطمئنان على حسن سيرها، يرافقه الدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن قدري، والدكتور ثروت عبد اللطيف.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ أعلنت مسبقًا الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولي وتشمل الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، وعدد الطلاب: 22475، و الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بعدد الطلاب: 15220، والشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر وعدد الطلاب: 80063، باجمالى عدد الطلاب: 117758.