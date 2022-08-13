اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئا الوزراء الجدد: مهمة وطنية تمس اهتمام المصريين

السبت، 13 أغسطس 2022 03:31 م
رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئا الوزراء الجدد: مهمة وطنية تمس اهتمام المصريين الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية
كتب ـ محمد الأحمدى

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هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، جميع الوزراء الجدد، على ثقة الرئيس والشعب المصري، متمنيًا لهم كل التوفيق في تحقيق ما هو أفضل لتقدم مصر.
 
وقال زكى في بيان لرئاسة الطائفة الإنجيلية، اليوم السبت: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أقدم خالص التهاني القلبية لجميع الوزراء الجدد، بتكليفهم بمهمة وطنية تمس اهتمام وحاجات المصريين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وهو ما يعكس اعتزاز وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قدراتكم على تحقيق طموحات المصريين لمزيد من التقدم، متمنيًا لمصرنا الحبيبة وافر الخير والازدهار".
 
ووجه زكي الشكر والتقدير الخاص إلى جميع الوزراء السابقين، مثمنًا ما بذلوه من جهد وعمل لتحقيق تطلعات الوطن والمواطن في ظل تحديات كبيرة يواجهها العالم.
 
 وجاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب خلال الجلسة الطارئة، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لنظر التعديل الوزاري، والتى دعا إليها  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
 
 

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